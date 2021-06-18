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Berkin Elvan davasında, sanık polis memuru 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı

Gezi Parkı odaklı olaylar sırasında Berkin Elvan'ın yaralanıp hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin davada, sanık polis memuru F.D. 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Başak Akbulut Yazar,Murat Kaya   | 18.06.2021
Berkin Elvan davasında, sanık polis memuru 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı

İstanbul

Berkin Elvan'ın, Gezi Parkı odaklı olaylar sırasında yaralanması ve bir süre sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin yargılanan tutuksuz sanık polis memuru F.D. "olası kasıtla kasten öldürme" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka bir ilde bulunan tutuksuz sanık F. D. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Berkin Elvan'ın ailesinden müdahiller anne Gülsüm Elvan, baba Sami Elvan ve kardeşleri Gamze ile Özge Elvan'ın yanı sıra taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu. Bazı CHP, HDP ve TİP milletvekilleriyle çok sayıda izleyici de duruşmayı takip etti.

Mahkeme heyeti, müdahiller, sanık ve taraf avukatlarının, esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarının alınmasının ardından kararını açıkladı.

Heyet, sanık F.D.'yi "olası kasıtla kasten öldürme" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı da getirildi.

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