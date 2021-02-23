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Batman'ın Gercüş ilçesinde 15 milyon lira maliyetle Atık Su Arıtma Tesisi yapıldı

Gercüş Belediye Başkanı Günaydın, Gercüş'ün daha modern ve yaşanılır bir kent olması için gence gündüz çalıştıklarını belirterek, "Hedefimiz ilçemizi daha önce yapılmamış hizmetler ile buluşturmak." dedi.

İbrahim Toprak,İbrahim Torlak   | 23.02.2021
Batman'ın Gercüş ilçesinde 15 milyon lira maliyetle Atık Su Arıtma Tesisi yapıldı Fotoğraf: İbrahim Torlak / AA

Batman

Batman'ın Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atık Su Arıtma Tesisi'nin yüzde 50 hibe ile öz kaynaklar kullanılarak 15 milyon liraya tamamlandığını bildirdi. Günaydın, daha önce atık suların ilçede bulunan Kırkat Göleti'ni kirlettiğini, çevre kirliliğinin yanı sıra kötü kokunun da vatandaşları rahatsız ettiğini söyledi.

Hizmete alınan tesisin 20 bin nüfusa kadar arıtma yapabildiğini aktaran Günaydın, "Kırkat Göleti çevresinde güzel bir mesire alanımız bulunuyor. Artık vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla burada zaman geçirebilecekler. Ayrıca gölette olta balıkçılığı da yapılıyor. Göletin kirli sudan kurtulmasıyla vatandaşlarımız balık da tutabilecek." dedi.

Tesiste temizlenen suyun talep edilmesi halinde tarlaların sulanmasında kullanılabileceğini anlatan Günaydın, elde edilen gübrenin ise çiftçilere ücretsiz dağıtılacağını belirtti.

Gercüş'ün daha modern ve yaşanılır bir kent olması için gence gündüz çalıştıklarını ifade eden Günaydın, "Hedefimiz ilçemizi daha önce yapılmamış hizmetler ile buluşturmak. Gercüş'ü modern bir ilçe yapmak ve bütün eksikliklerini gidererek daha yaşanır bir ilçe yapmaktır." ifadelerini kullandı.


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