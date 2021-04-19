Euro
9.73
Dolar
8.08
BIST 100
1,392.34
Altın
1,782.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Batı Karadeniz yaylaları baharın müjdecisi çiçeklerle renklendi

Ömer Ürer   | 19.04.2021
Batı Karadeniz yaylaları baharın müjdecisi çiçeklerle renklendi Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

Düzce'de havaların ısınmasıyla yaylalarda açan çiçekler doğaseverleri büyülüyor.

Rakımın 1200 ila 1800 arasında değiştiği Güzeldere, Samandere, Odayeri, Pürenli ve Sinekli yaylaları, açan binbir çeşit çiçekle renklendi.

Sarı, mor ve kırmızı tonların yoğun görüldüğü yaylalar, eşsiz manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor.

Şelalelere ve yaylalara kolay ulaşılması nedeniyle yoğun ziyaretçi ilgisi gören kent, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle şimdilerde en sessiz günlerini yaşıyor.

Hafta içi bazı doğa tutkunlarını ağırlayan yaylalar, ramazanın ardından başlayacak göçlerle yöre halkını misafir edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte 398 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
BioNTech/Pfizer AB'ye 100 milyon doz daha Kovid-19 aşısı verecek
KKTC'de ek Kovid-19 tedbirleri uygulamaya girdi
Kovid-19 vaka sayısı 75 ilde arttı, 6 ilde azaldı
Sağlık Bakanı Koca: Aşı programımız tüm güçlüklere rağmen kararlılıkla sürecek

Benzer haberler

Batı Karadeniz yaylaları baharın müjdecisi çiçeklerle renklendi

Batı Karadeniz yaylaları baharın müjdecisi çiçeklerle renklendi

Aras Dağları karların erimesiyle renklendi

Havalar ısınınca meralar şenlendi

İzmir'de dağlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'de dağlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Meteorolojiden Batı ve Orta Karadeniz için fırtına uyarısı

Meteorolojiden Batı ve Orta Karadeniz için fırtına uyarısı
İtfaiyeciler ilk iftarı görev başında yaptı

İtfaiyeciler ilk iftarı görev başında yaptı