Euro
7.44
Dolar
6.78
BIST 100
102,157.50
Altın
1,743.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Başkentte kuvvetli rüzgar beklentisi nedeniyle sarı uyarı

Ankara Valiliği, bugün öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklentisi nedeniyle başkent geneli için sarı uyarı yaparak, dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.

İsa Toprak   | 21.05.2020
Başkentte kuvvetli rüzgar beklentisi nedeniyle sarı uyarı

Ankara

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre yapılan değerlendirmeler sonucunda öğle saatleri itibarıyla yer yer kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve yer yer toz aşınımı gibi yaşanabilecek olumsuzlara karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Sarı uyarı

Sarı uyarı, havada "potansiyel tehlike durumu"na işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD hapishaneleri arasında Kovid-19'dan en çok New York'takiler etkilendi
ABD'de Kovid-19'a ilişkin yalan haberle mücadele hızlandı
Ekvador'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 888'e çıktı
İspanya Kovid-19 nedeniyle OHAL'i 7 Haziran'a kadar uzattı
Peru'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bini geçti

Benzer haberler

Başkentte kuvvetli rüzgar beklentisi nedeniyle sarı uyarı

Başkentte kuvvetli rüzgar beklentisi nedeniyle sarı uyarı

Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

GE ve Fina Enerji Türkiye’de 193 megavat gücünde rüzgar santralleri kuracak

GE ve Fina Enerji Türkiye’de 193 megavat gücünde rüzgar santralleri kuracak
Karantinada kalan vatandaşların, öğrenciler için bıraktıkları mektuplar duygulandırdı

Karantinada kalan vatandaşların, öğrenciler için bıraktıkları mektuplar duygulandırdı
Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor

Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor