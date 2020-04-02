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Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'ne sızmaya çalışan 4 YPG/PKK'lı terörist öldürüldü

YPG/PKK'lı teröristlerin Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'ne düzenlediği sızma girişimi üzerine Suriye Milli Ordusu güçleriyle çatışmalar çıkarken, 4 terörist ile onlara destek olan 2 rejim askeri öldürüldü.

Mohamad Misto,Ömer Koparan,Adham Kako   | 02.04.2020
Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'ne sızmaya çalışan 4 YPG/PKK'lı terörist öldürüldü

Haseke/Ankara

YPG/PKK'lı teröristlerin Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'ne düzenlediği sızma girişimi üzerine Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleriyle çatışmalar çıkarken, 4 terörist ile onlara destek olan 2 rejim askeri öldürüldü.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn ilçe merkezinin güneyindeki Tel Temır beldesine bağlı Aburaseyn köyünde YPG/PKK'lı teröristler, SMO askerlerinin bulunduğu cephe hattına sızma girişiminde bulundu.

Bunun üzerine SMO askerleri ile terör örgütü arasında çatışma yaşandı.

Bölgedeki Esed rejimi güçleri de çatışmaya katılarak YPG/PKK'lı teröristlere destek sağladı.

Bu sırada Türk Silahlı Kuvvetleri de obüs atışlarıyla YPG/PKK mevzilerini hedef aldı.

Olayda şu ana kadar 2 SMO askeri şehit olurken, 4 YPG/PKK'lı terörist ile 2 rejim askerinin öldürüldüğü öğrenildi.

Çatışmaların başlaması üzerine Rus askerleri olayların yaşandığı köye intikal ederken, ABD askerleri de Tel Temır'e ulaşarak beldeyi çevreledi.

Türkiye 9 Ekim 2019'da Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerine karşı başlattığı Barış pınarı Harekatı kapsamında 12 Ekim'de Rasulayn ilçe merkezini YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarmıştı.


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