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Barış Pınarı Harekatı bölgesinden Hatay sınırına askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Barış Pınarı Harekatı bölgesinden Hatay'a sevk edilen askeri konvoy Şanlıurfa'ya ulaştı.

Mehmet Fatih Aslan   | 10.02.2020
Barış Pınarı Harekatı bölgesinden Hatay sınırına askeri sevkiyat Fotoğraf: Mehmet Fatih Aslan/AA

Şanlıurfa

Hatay sınırında askeri hareketlilik

Suriye'nin İdlib kentinin sınır komşusu Hatay'ın sınır ilçelerinde hareketlilik sürüyor. Çeşitli birliklerden gelen çok sayıda askeri askeri araç, sınır birliklerine sevk edildi. ( Cem Genco - Anadolu Ajansı )

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Rasulayn ve Tel Abyad ilçelerinde görevli kirpi ve zırhlılardan oluşan yaklaşık 100 araçlık konvoy, Akçakale ilçesi ve Şanlıurfa kent merkezinden geçerek 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına geldi.

Konvoyun burada lojistik ihtiyaçlarını tamamladıktan sonra Hatay'a hareket edeceği öğrenildi. 

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