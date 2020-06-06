Barış Pınarı bölgesinde tarım alanlarını hedef alan YPG/PKK'lı terörist yakalandı
Barış Pınarı bölgesindeki ekili tarlaları yaktığı tespit edilen terör örgütü YPG/PKK üyesi terörist yakalandı.
Şanlıurfa
Barış Pınarı bölgesindeki ekili tarlaları yaktığı tespit edilen terör örgütü YPG/PKK üyesi terörist yakalandı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve Tel Abyad Koordinatör Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü YPG/PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, tarım alanlarını hedef alan teröristlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ekipler, Suriye uyruklu S.A.E'nin, Abyad ilçesinde ekili tarlaları ateşe verdiğini ve YPG/PKK için istihbari çalışmalar yaptığını tespit etti.
Güvenlik güçleri, düzenledikleri operasyonla S.A.E'yi gözaltına aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.