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Baraj havzasındaki Artvin Yusufeli'nin İnanlı köyü başka bir bölgeye naklediliyor

Yerleşim yerleri baraj su toplama havzasında kalan Artvin'in Yusufeli ilçesi İnanlı köyü halkının başka bir bölgeye nakli ve yerleştirilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gülşen Çağatay   | 04.04.2020
Baraj havzasındaki Artvin Yusufeli'nin İnanlı köyü başka bir bölgeye naklediliyor Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Ankara

Artvin'in İnanlı köyü halkının, Artvin Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi'nin yapımı nedeniyle başka bir bölgeye nakli ve yerleştirilmesine karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Artvin'in Yusufeli İlçesi, İnanlı köyü halkının yerleşim yerlerinin, Artvin Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi'nin içinde kalması dolayısıyla belirlenen başka bir bölgeye nakline karar verildiği belirtildi.

Söz konusu karar, 6292 sayılı kanunun 4'üncü maddesi gereğince alındı.

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