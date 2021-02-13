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Balkanlar'dan gelen soğuk hava Trakya'da etkili oluyor

Trakya'da sıcaklık, Balkanlar'dan gelen soğuk havanın etkisiyle hissedilir derecede düştü.

Özgün Tiran,Mesut Karaduman,Cihan Demirci   | 13.02.2021
Balkanlar'dan gelen soğuk hava Trakya'da etkili oluyor Fotoğraf: Cihan Demirci/AA

Kırklareli

Edirne'de hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye kadar düşmesiyle, su biriken yollarda ve tarlalarda buzlanma oluştu.

Kentteki bazı süs havuzları da buz tuttu. Polis ekipleri buzlanma oluşan güzergahlarda önlem aldı.

Soğuk havanın etkisiyle Edirne'nin meşhur ayazı da etkisini gösterdi.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde dün 6 derece olan sıcaklık, bugün sıfırın altında 5 dereceye düştü. Soğuk hava nedeniyle kentteki birçok süs havuzu buz tuttu.

Belediye ekipleri buzlanma oluşan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Tekirdağ'da da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Yarın kar yağışı bekleniyor

Meteorolojik tahmine göre, soğuk hava dalgasının yarın Karadeniz üzerinden gelecek sistemle birleşmesi ve kuvvetli poyrazın etkisiyle sıcaklıkların biraz daha düşeceği tahmin ediliyor.

Pazar ve pazartesi günü Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kar bekleniyor.

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