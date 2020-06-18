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Türkiye

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 25 şüpheli adliyede

Balıkesir merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda yakalanan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Miraç Kaya   | 18.06.2020
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 25 şüpheli adliyede Fotoğraf: Miraç Kaya/AA

Balikesir

Balıkesir merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Balıkesir, İstanbul, İzmir, Bursa, Kütahya, Antalya, Ağrı ve Şırnak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 25 zanlının işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Balıkesir Üniversitesinde öğrenciyken FETÖ'nün yurtlarında kaldıkları ve örgütün yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen 3'ü polis, 5'i öğretmen 25 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmıştı.

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