Euro
10.03
Dolar
8.35
BIST 100
1,416.25
Altın
1,776.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Balıkesir açıklarında Türk kara sularına itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 39 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.

Mustafa Bikeç   | 05.05.2021
Balıkesir açıklarında Türk kara sularına itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Güneş Adası açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 39 göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, yasal işlemlerinin ardından Ayvalık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
40 yaş ve üzeri avukatlar öncelikli Kovid-19 aşı programına dahil edildi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Hindistan'da 688 binden fazla hasta için tıbbi oksijene ihtiyaç duyuluyor
Fransa'da son 24 saatte 24 bin 371 Kovid-19 vakası tespit edildi
Biden: 4 Temmuz'a kadar hedefimiz yetişkin ABD'lilerin yüzde 70'inin en az 1 doz aşı olması

Benzer haberler

Balıkesir açıklarında Türk kara sularına itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir açıklarında Türk kara sularına itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

BM, Libya açıklarında son bir kaç günde 172 düzensiz göçmenin yaşamını yitirmiş olabileceğini bildirdi

Libya açıklarında lastik botun batması sonucu en az 100 göçmen öldü

Çanakkale açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 101 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 101 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 18 göçmen kurtarıldı

Çanakkale açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 18 göçmen kurtarıldı