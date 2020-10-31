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16 yaşındaki İnci Okan'ın Rıza Bey Apartmanındaki enkazdan çıkarıldığı anlara ait görüntüler
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Türkiye

Bakanlar Kurum ve Gül Bayraklı'daki enkaz alanında incelemede bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum "Umutlarımız tükenmedi, arama kurtarma faaliyetlerini ekiplerimiz umutla sürdürüyorlar. Hiçbir eksiğimiz yok. Hızlı bir şekilde hem enkaz çalışmalarımızı hem de hasar tespit çalışmalarımızı yürüteceğiz." dedi.

Zehra Aydın Turapoğlu   | 31.10.2020
Bakanlar Kurum ve Gül Bayraklı'daki enkaz alanında incelemede bulundu

İzmir

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir'in Bayraklı ilçesinde depremden etkilenen Emrah ve Rızabey apartmanlarının enkazlarında yürütülen arama kurtarma çalışmalarını inceledi.

Bakanlar Kurum ve Gül, 112 Acil Çağrı Merkezinde düzenlenen basın toplantısının ardından, arama kurtarma çalışmalarını yerinde incelemek üzere Bayraklı'ya gitti.

Emrah ve Rızabey apartmanlarının enkazlarında yürütülen arama kurtarma çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi alan Kurum ve Gül, enkazdan yakınlarının kurtarılmasını bekleyen vatandaşlarla ilgilendi.

Bakan Kurum, burada yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının enkaz alanlarında yoğun bir şekilde sürdüğünü söyledi.

Tüm ekiplerin sahada çalışmalara devam ettiğini belirten Kurum, şunları kaydetti:

"Umutlarımız tükenmedi, arama kurtarma faaliyetlerini ekiplerimiz umutla sürdürüyorlar. Vatandaşlarımızı enkaz altından çıkarmak için dua ediyoruz. Hiçbir eksiğimiz yok, bütün vatandaşlarımız seferber oldu, vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları giderilmekte. Hızlı bir şekilde hem enkaz çalışmalarımızı hem de hasar tespit çalışmalarımızı yürüteceğiz. Zemin etütlerine bugün itibarıyla başlıyoruz, kalıcı konutlarla ilgili hem yerinde hem de rezerv alanlarda yapılacak çalışmaları da TOKİ Başkanlığımız ve AFAD koordinasyonunda yürüteceğiz."


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