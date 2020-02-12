Euro
6.59
Dolar
6.04
BIST 100
121,093.90
Altın
1,566.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
'Dilekçe Hakkı Çalıştayı'
logo
Türkiye

Bakan Turhan: Sabiha Gökçen'deki uçak kazasına ilişkin her türlü belge toplandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasına ilişkin, "Bugüne kadar olay yerinden alınan her türlü belge, kaza inceleme kurulları tarafından toplandı, inceleniyor." dedi.

Ali Kemal Akan   | 12.02.2020
Bakan Turhan: Sabiha Gökçen'deki uçak kazasına ilişkin her türlü belge toplandı Fotoğraf: İsa Terli/AA

TBMM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Mecliste gazetecilerin İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında meydana gelen uçak kazasıyla ilgili sorularını cevapladı. 

Uçağın kara kutusuyla ilgili bir soru üzerine Turhan, "Kara kutuyu Almanya'ya gönderdik. Bugüne kadar olay yerinden alınan her türlü belge, kaza inceleme kurulları tarafından toplandı, inceleniyor. Kara kutunun içindeki bilgiler alındıktan sonra kazanın oluş nedeniyle ilgili gerçek nedenlerin daha açık bir şekilde ortaya çıkacağını düşünüyoruz." açıklamasını yaptı.

Bakan Turhan, kazanın pilotaj hatası mı yoksa pistten kaynaklanan bir hata mı olduğu yönündeki soruya cevap verirken de "Şu ana kadar hata nerede diye araştırma, inceleme devam ederken bir ön karar vermek doğru değil." ifadesini kullandı.

Uçağın pilotunun bir inisiyatif kullandığını belirten Turhan, bu inisiyatifi kullandıktan sonra uçağı kontrol etmekte aciz kaldığını söyledi.

Turhan, kara kutunun incelenmesinden sonra olayın daha da aydınlanacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran devrimin 41. yılını kutlarken içeride ve dışarıda gerilim tırmanıyor
Afrika'da küresel rekabet kızışıyor
Sözde 'Filistin Barış Planı’nı' kimler, neden destekliyor?
Düşen uyduya rağmen İran uzay programında kararlı
Çin’in koronavirüs salgını ile imtihanı

Benzer haberler

Bakan Turhan: Sabiha Gökçen'deki uçak kazasına ilişkin her türlü belge toplandı

Bakan Turhan: Sabiha Gökçen'deki uçak kazasına ilişkin her türlü belge toplandı

Bakan Turhan: Türksat 6A'nın kritik tasarım gözden geçirme fazı tamamlandı

TBMM Başkanı Şentop ve Bakan Turhan yol açılışına katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan uçak enkazında incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan uçak enkazında incelemelerde bulundu

Mega projeler büyük depremlere ve şiddetli rüzgara dayanıklı

Mega projeler büyük depremlere ve şiddetli rüzgara dayanıklı