Euro
6.58
Dolar
6.03
BIST 100
119,300.50
Altın
1,569.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Koca, açıklamalarda bulunuyor
logo
Türkiye

Pistten çıkan uçağın enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak kaza yapan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları tamamladı.

Emrah Gökmen   | 11.02.2020
Pistten çıkan uçağın enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı

İstanbul

Pegasus Hava Yollarının PC2193 sefer sayılı İzmir-İstanbul seferini yapan ve 5 Şubat saat 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak kaza yapan Boeing 373 tipi yolcu uçağında enkaz kaldırma çalışmaları sona erdi.

Enkaz alanındaki Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu (KAİK) ekipleri, vinç yardımıyla uçağı parçalara ayırdı.

Ekipler, çalışmanın 4. gününde vinç yardımıyla uçağın gövde ve kuyruk kısmını birbirinden ayırdı.

Uçağın pencerelerini kırarak iki ayrı halatla uçağın gövde kısmından kaldıran ekipler, parçayı yükselterek bir tırın arkasına yerleştirdi. Aracın arkasına da hatlarla bağlanan kısım, olay yerinden kaldırıldı. Kaza alanında kalan tek kuyruk kısmı da iki vince bağlanarak bulunduğu yerden havaya kaldırıldı. Görevliler tarafından tırın arka kısmına yerleştirilen kuyruk kısmı da alandan çıkarıldı.

Uçağın ana kısımlarını kaldıran görevliler daha sonra kazada kopan motor ve diğer parçaları da vinç yardımıyla kaldırarak tır kasasına koydu.

Enkaz çalışmasının tamamlanmasının ardından diğer ekipler de hem uçaktan ve hem de yolculardan düşen parçaları olay yerinden topladı.

Pegasus teknik elemanlarının yanı sıra polis ve jandarma görevlilerinin de bulunduğu çalışma alanında, enkazda herhangi bir yangın çıkması riskine karşın bir itfaiye aracı ve ambulans da hazır bekletildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sözde 'Filistin Barış Planı’nı' kimler, neden destekliyor?
Düşen uyduya rağmen İran uzay programında kararlı
Çin’in koronavirüs salgını ile imtihanı
Türkiye-AB ilişkileri: Sorunlu ve zorunlu birliktelik
Trump'ın Kudüs teo-politiği ve Yüzyılın 'Barış' Anlaşması

Benzer haberler

Pistten çıkan uçağın enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı

Pistten çıkan uçağın enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı

Pistten çıkan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları 3. gününde devam ediyor

Uçak kazasında hayatını kaybeden Songül Bozkurt'un cenazesi defnedildi

Uçak kazasında hayatını kaybeden Koçar ve Gençoğlu toprağa verildi

Uçak kazasında hayatını kaybeden Koçar ve Gençoğlu toprağa verildi
Uçak kazasında yaralananların tedavisi sürüyor

Uçak kazasında yaralananların tedavisi sürüyor
Pegasus'tan Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkmasına ilişkin açıklama

Pegasus'tan Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkmasına ilişkin açıklama