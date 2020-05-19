Euro
7.51
Dolar
6.88
BIST 100
101,971.20
Altın
1,733.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Bakan Soylu polis kontrol noktasını ziyaret edip Jandarma Harekat Merkezi'nde incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Soylu, Başkentte Genelkurmay Kavşağı'ndaki polis kontrol noktasını ziyaret etti ve Jandarma Harekat Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Fırat Taşdemir   | 19.05.2020
Bakan Soylu polis kontrol noktasını ziyaret edip Jandarma Harekat Merkezi'nde incelemelerde bulundu

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başkentteki Genelkurmay Kavşağı'ndaki polis kontrol noktasını ziyaret etti.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Genelkurmay Kavşağı polis kontrol noktasındayız." ifadelerini kullandı.

Soylu, polis kontrol noktasındaki fotoğraflarını da paylaştı.

Bu arada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Harekat Merkezi'nde de incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada, Bakan Soylu'nun Jandarma Harekat Merkezi'nde incelemelerde bulunduğu belirtildi. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ekvador'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 799'a yükseldi
İsrail'deki Kovid-19 vakalarının yüzde 70'den fazlası ABD kaynaklı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Hindistan’da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini geçti
KKTC'de Kovid-19 tedbirlerinin çoğu kaldırıldı

Benzer haberler

Bakan Soylu polis kontrol noktasını ziyaret edip Jandarma Harekat Merkezi'nde incelemelerde bulundu

Bakan Soylu polis kontrol noktasını ziyaret edip Jandarma Harekat Merkezi'nde incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sahiplendiği sokak köpeklerinin fotoğraflarını paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Namaz Dağı üs bölgesindeki askerlerin telefonla bayramını kutladı

Bakan Soylu: Bugün iki terörist daha gitti. Devamı gelecek

Bakan Soylu: Bugün iki terörist daha gitti. Devamı gelecek
Mevlana'nın hocası Seyyid Burhaneddin'in türbe ve bahçesi sessizliğe büründü

Mevlana'nın hocası Seyyid Burhaneddin'in türbe ve bahçesi sessizliğe büründü
MSB: Yurt genelindeki kahraman şehitlerimizin annelerini ziyaret ettik

MSB: Yurt genelindeki kahraman şehitlerimizin annelerini ziyaret ettik