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Bakan Selçuk'tan Berfin Özek'in yüzüne asit döken sanığa verilen cezaya tepki

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Berfin Özek'in maruz kaldığı saldırının davasında 'kasten yaralama' suçundan ceza verilmesinin kamu vicdanını yaralayacağına inanıyoruz." dedi.

Barış Gündoğan   | 08.01.2020
Bakan Selçuk'tan Berfin Özek'in yüzüne asit döken sanığa verilen cezaya tepki

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 19 yaşındaki Berfin Özek'in yüzüne asit dökerek sağ gözünü kaybetmesine ve yüzünün bir bölümünün yanmasına neden olan sanığa verilen cezaya tepki gösterdi.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Berfin Özek’in maruz kaldığı saldırının davasında "kasten yaralama" suçundan ceza verilmesinin kamu vicdanını yaralayacağına inandıklarını belirtti.

Bakan Selçuk, söz konusu karara karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırma istemiyle istinaf yoluna başvuracaklarını bildirdi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 19 yaşındaki Berfin Özek'in yüzüne asit dökerek sağ gözünü kaybetmesine ve yüzünün bir bölümünün yanmasına neden olan sanık Ozan Çeltik, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, 12 yıl 18 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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