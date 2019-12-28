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Bakan Selçuk: Asgari ücrette gelecek yıl her iki tarafın anlaştığı rakamlar üzerinden konuşacağız

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "(Asgari ücret) Söz verdiler, gelecek yıl her iki tarafın anlaştığı rakamlar üzerinden konuşacağız." dedi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 28.12.2019
Bakan Selçuk: Asgari ücrette gelecek yıl her iki tarafın anlaştığı rakamlar üzerinden konuşacağız

Ankara

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "(Asgari ücret) Söz verdiler, gelecek yıl her iki tarafın anlaştığı rakamlar üzerinden konuşacağız." dedi.

Selçuk, "Asgari ücret aslında devletin değil işveren ve işçinin anlaştığı, bizim kolaylaştırıcı olarak masada bulunduğumuz bir ücret seviyesi." ifadesini kullandı.

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