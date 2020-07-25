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Bakan Kurum: Tüm jeotermal tesislerine hava kirliliği ölçüm cihazı zorunluluğu getiriyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Yıl sonuna kadar tüm jeotermal tesislerine hava kirliliğini ölçmek üzere sürekli ölçüm cihazlarını yönetmelik çerçevesinde takma zorunluluğu getiriyoruz." dedi.

Tolga Albay   | 25.07.2020
Bakan Kurum: Tüm jeotermal tesislerine hava kirliliği ölçüm cihazı zorunluluğu getiriyoruz

Aydın

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Aydın’da il koordinasyon toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Hava kirliliği yönetmeliğindeki değişiklikle artık tüm jeotermal tesislerin hava kalitelerini anlık izleyeceğiz, internet ortamında Bakanlığımız bu verilere anlık ulaşabilecek. Yıl sonuna kadar tüm jeotermal tesislerine hava kirliliğini ölçmek üzere sürekli ölçüm cihazlarını yönetmelik çerçevesinde takma zorunluluğu getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

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