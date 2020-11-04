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Bakan Kurum: İzmir'de konutları 1 yıl içinde teslim edeceğiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, TOKİ'nin İzmir'de en geç 1 ay içinde konutların inşasına başlayacağını belirterek, "1 yıl içinde de konutları teslim edeceğiz." dedi.

04.11.2020
Bakan Kurum: İzmir'de konutları 1 yıl içinde teslim edeceğiz Fotoğraf: Abdulhamit Topal/AA

İzmir

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.

Kurum, "Artık enkaz kaldırma çalışmalarına başladık, sadece bir alanda enkaz kaldı. Orada da hassas bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

"Riskli binalarda oturmayalım"

Kurum, 17 bina enkazında ve etrafında riskli görülen binalarda yerinde uygulamalar yapacağız. Yeni yapacağımız konutlar zemin artı 5'i geçmeyecek. Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Riskli binalarımızın tespitlerini yaptıralım, riskli binalarda oturmayalım." diye konuştu.

"Konutları 1 yıl içinde teslim edeceğiz"

TOKİ'nin en geç 1 ay içinde konutların inşasına başlayacağını açıklayan Kurum, "1 yıl içinde de konutları teslim edeceğiz." dedi.

Kurum, bugüne kadar yapılan taşınma ve kira yardımı toplamının ise 2 milyon 865 bin liraya ulaştığını açıkladı.

"Vatandaşlarımızı kamu misafirhanelerimizde misafir edebiliriz"

İzmir'in 13 ilçesinde yaklaşık 7 bin 600 kapasiteli kamu misafirhanesi bulunduğunu ifade eden Kurum, "Şu an 208 depremzede kalıyor. Yeteri kadar yerimiz var, vatandaşlarımızı kamu misafirhanelerimizde misafir edebiliriz." diye konuştu.

"1000 konteyner kuruyoruz"

Bayraklı'da ilk etapta bin konteynır kurulacağını belirten Kurum "Çalışmalar dün başladı, 19 gün sonra teslim edeceğiz." ifadesini kullandı.

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