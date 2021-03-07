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Türkiye

Bakan Koca, Samsun'da eski eşi tarafından darbedilen kadının hayati tehlikesinin olmadığını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, "Samsun'daki olayda 112 Acil ekibimiz 21.11'de gelen çağrı üzerine 21.16'da hastaya, 21.20'de hastaneye ulaştı. Şu an Eğitim Araştırma Hastanesinde olan hastanın hayati sorunu yok." dedi.

Sefa Şahin   | 07.03.2021
Bakan Koca, Samsun'da eski eşi tarafından darbedilen kadının hayati tehlikesinin olmadığını açıkladı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:

"Bir kadının sokakta, çocuğunun gözü önünde ağır şiddete maruz kaldığı haberi tüm Türkiye'yi üzdü. Samsun'daki olayda 112 Acil ekibimiz 21.11'de gelen çağrı üzerine 21.16'da hastaya, 21.20'de hastaneye ulaştı. Şu an Eğitim Araştırma Hastanesinde olan hastanın hayati sorunu yok."

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