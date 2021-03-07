Bakan Koca, Samsun'da eski eşi tarafından darbedilen kadının hayati tehlikesinin olmadığını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, "Samsun'daki olayda 112 Acil ekibimiz 21.11'de gelen çağrı üzerine 21.16'da hastaya, 21.20'de hastaneye ulaştı. Şu an Eğitim Araştırma Hastanesinde olan hastanın hayati sorunu yok." dedi.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:
"Bir kadının sokakta, çocuğunun gözü önünde ağır şiddete maruz kaldığı haberi tüm Türkiye'yi üzdü. Samsun'daki olayda 112 Acil ekibimiz 21.11'de gelen çağrı üzerine 21.16'da hastaya, 21.20'de hastaneye ulaştı. Şu an Eğitim Araştırma Hastanesinde olan hastanın hayati sorunu yok."
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Bir kadının, sokakta, çocuğunun gözü önünde ağır şiddete maruz kaldığı haberi, tüm Türkiye’yi üzdü. Samsun’daki olayda 112 Acil Ekibimiz, 21.11’de gelen çağrı üzerine 21.16’da hastaya, 21.20’de hastaneye ulaştı. Şu an Eğitim Araştırma Hastanesinde olan hastanın hayati sorunu yok.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 7, 2021