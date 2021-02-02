Euro
8.63
Dolar
7.17
BIST 100
1,500.20
Altın
1,844.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa'da ortak basın toplantısı düzenliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa'da ortak basın toplantısı düzenliyor.
logo
Türkiye

Bakan Karaismailoğlu: Konya-Karaman YHT Hattı'nda test sürüşleri 8 Şubat'ta başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nda sinyalizasyon sistemi montajlarının tamamlandığını belirterek, 8 Şubat'ta test sürüşlerine başlanacağını bildirdi.

Arife Yıldız Ünal   | 02.02.2021
Bakan Karaismailoğlu: Konya-Karaman YHT Hattı'nda test sürüşleri 8 Şubat'ta başlıyor

Ankara

Bakan Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, Konya-Karaman-Ulukışla YHT Projesi kapsamında, Konya-Karaman YHT Hattı'ndaki çalışmalarla ilgili TCDD yetkilileriyle toplantı yapıldığını ifade ederek, ülkeye değer katan önemli projeleri tek tek hayata geçirmeye devam ettiklerini, yenilikçi demir yolu reformuyla ülkeyi demir ağlarla ördüklerini kaydetti.

Konya-Karaman-Ulukışla YHT Projesi'yle, Mersin-Adana arasının 4 hatlı hale getirilerek hızlı tren ve banliyö trenleri için ek kapasite oluşturulacağına dikkati çeken Karaismailoğlu, proje kapsamında Konya, Karaman, Adana arasında saatte 200 kilometre hıza uygun hızlı tren hattı inşa edileceğini belirtti.

Karaismailoğlu, Konya ve Ulukışla üzerinden gelen yüklerin Mersin ve İskenderun limanlarına daha hızlı aktarılmasının planlandığını bildirerek, "Günlük 34 çift tren olan hat kapasitesi 3 kat artacak. 1 saat 15 dakika olan seyahat süresi 35 dakikaya düşecek. Mersin Limanı ile Yenice Lojistik Merkezi'nin demir yoluyla bağlantısı güçlendirilecek." ifadelerini kullandı.

Karasiamiloğlu, Türkiye'nin, demir yolu konusunda büyük atılım içinde olduğuna işaret ederek, Konya-Karaman-Ulukışla YHT Projesi kapsamında Karaman, Niğde, Mersin ve Adana illerinin de hızlı demir yolu ağına bağlanacağını kaydetti.

Konya-Karaman hızlı demir yolu hat uzunluğunun 102 kilometre olduğunu belirten Karasiamiloğlu, "Alt yapısı ve üst yapısı bitmiş durumda. Konya-Karaman YHT Hattı'nda sinyalizasyon sistemi montajları tamamlandı. 8 Şubat'ta test sürüşlerine başlanacak. Test sürüşleri 3 hafta sürecek. Hedefimiz, mayıs sonu itibarıyla işletmeye başlamak. Yine Karaman-Ulukışla Hattı'mızda, çalışmalarımız hızla devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara-Sivas YHT Projesi kapsamında ilk performans testinin başarıyla tamamlandığı bilgisini de paylaşan Karaismailoğlu, söz konusu hattın hizmete girmesiyle Ankara-Sivas arasında seyahat süresinin 2 saate düşeceğini bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB yaza kadar Avrupa nüfusunun yüzde 70'ini aşılama hedefini koruyor
Cezayir Sputnik V aşısını üretme konusunda Rusya ile anlaştı
AB ekonomisi 2020'de yüzde 6,4 küçüldü
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 72 kişi hayatını kaybetti
Türk bilim insanları yaşlıların ve kronik hastalığı olanların Kovid-19'u ağır geçirme nedenini araştırdı

Benzer haberler

Bakan Karaismailoğlu: Konya-Karaman YHT Hattı'nda test sürüşleri 8 Şubat'ta başlıyor

Bakan Karaismailoğlu: Konya-Karaman YHT Hattı'nda test sürüşleri 8 Şubat'ta başlıyor

Türkiye, Afganistan'a ulaştırma alanında destek verecek

Bakan Karaismailoğlu: Gine Körfezi'nde korsan saldırısına uğrayan gemi Gentil Limanı'na demirledi

Bakan Karaismailoğlu: Ülke genelinde 18 yılda 28 bin kilometrelik bölünmüş bir yol ağımız oluştu

Bakan Karaismailoğlu: Ülke genelinde 18 yılda 28 bin kilometrelik bölünmüş bir yol ağımız oluştu