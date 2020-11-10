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Türkiye

Bakan Ersoy, Atatürk'ün arşiv görüntülerinin yer aldığı bir video klip yayımladı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla sosyal medyada bir video klip yayımladı

Muhammed Nuri Erdoğan   | 10.11.2020
Bakan Ersoy, Atatürk'ün arşiv görüntülerinin yer aldığı bir video klip yayımladı

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla bir video klip yayımladı.

Bakan Ersoy'un Twitter hesabından, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum." mesajıyla paylaştığı video klipte, Atatürk'ün arşiv görüntüleri yer alıyor.

Klipte söylenen şarkının sözleri ise şöyle:

"Sen bugün doğdun, adın istiklal. Sözlerinde istikbal, nefesinde mertlik koşar. Gözlerinde, hatırımda, memlekete sen verdin yaşam. Özgürlüğü vurdun kıyılara. Seni çok özledim Paşam. Gözlerinde, hatırımda, memlekete sen verdin yaşam. Özgürlüğü vurdun kıyılara. Seni çok özledim Paşam. Seni çok özledim Gazi Paşam."

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