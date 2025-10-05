Dolar
Kızılay Meydanı’nda, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları protesto ediliyor
logo
Kültür

Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı, dünyanın dört bir yanından gelen dalış tutkunlarını ağırlıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Birinci Dünya Savaşı'nda kahraman Mehmetçiklerimiz tarafından batırılan savaş gemileri Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda korunuyor ve dünyanın dört bir yanından gelen dalış tutkunlarını ağırlıyor." ifadelerini kullandı.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 05.10.2025 - Güncelleme : 05.10.2025
Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı, dünyanın dört bir yanından gelen dalış tutkunlarını ağırlıyor

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NSosyal'daki hesabından, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'na ilişkin paylaşım yaptı.

Dalış turizminin yalnızca su altının büyüsüne tanıklık etmek olmadığını, aynı zamanda tarihin izlerini derinliklerde yeniden keşfetmek anlamına geldiğini belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Suların altında yatan batık gemiler, kahramanlık destanlarımızın sessiz şahitleridir. Birinci Dünya Savaşı'nda kahraman Mehmetçiklerimiz tarafından batırılan savaş gemileri bugün Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda korunuyor ve dünyanın dört bir yanından gelen dalış tutkunlarını ağırlıyor. Çanakkale'nin mavi derinliklerinde, Gelibolu'nun şanlı destanına tanıklık ediyoruz. Bir yandan su altı dünyasının benzersiz güzelliklerine dalıyor, diğer yandan tarihimizin izlerini, kültürümüzün köklü mirasını keşfediyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda dalış turizmini, doğamızın eşsiz zenginlikleri ve kahramanlıkla yoğrulmuş tarihimizle buluşturmaya kararlıyız."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Dünyadaki ilk alanlardan

Kültür ve Turizm Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı, savaş dönemi batıklarının orijinal konumlarında korunduğu ve sistematik biçimde dalışa açıldığı dünyadaki ilk alanlardan biri olarak öne çıkıyor.

1915 Çanakkale Savaşları sırasında batan HMS Triumph, HMS Majestic, Bouvet, HMS Irresistible, Louis, SS Carthage ve HMS Hythe gibi gemiler dönemin savaş teknolojisini ve insan hikayelerini bugüne taşıyor.

Bu yönüyle park, hem askeri tarih hem de barış, hatırlama kültürü ve ortak miras bilinci açısından evrensel bir değer taşıyor. Sualtı Parkı, 19'u savaş batığı, 2'si ise fay hattını da içeren resif dalış noktası olan 21 noktayla dalış turizmine ev sahipliği yapıyor.

3 metreden 84 metreye kadar farklı derinliklerde her seviyeden dalgıca hitap eden park, yılın 12 ayı boyunca dalış yapılabilmesine imkan tanıyor. En uygun sezon ise mayıs-kasım ayları olarak öne çıkıyor.

Sualtı Parkı yalnızca turizm açısından değil, bilimsel araştırmalar açısından da önem taşıyor.

Korozyon süreçlerinin izlenmesi, katodik koruma uygulamaları, batimetrik haritalama ve 3 boyutlu modelleme çalışmaları sayesinde bölgenin dijital ikizi oluşturuluyor. Böylece kültürel miras uzun vadeli korunma altına alınıyor.

Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı, yerli ve yabancı dalgıçları bölgeye çekerek Çanakkale, Eceabat ve çevre köylerde turizmin gelişmesine önemli katkılar sağlıyor.

Konaklama, yeme-içme, ulaşım ve rehberlik hizmetlerinin gelişmesiyle bölgenin marka değeri uluslararası tanıtım etkinlikleri sayesinde giderek artıyor.

