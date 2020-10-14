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Türkiye

Bakan Dönmez: Oruç Reis Doğu Akdeniz'de faaliyet göstereceği bölgeye vardı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Oruç Reis Doğu Akdeniz'de faaliyet göstereceği bölgeye vardı. Dün testler başladı ve bugün ilk sismik okumaları almaya başlıyoruz." dedi.

Nuran Erkul Kaya   | 14.10.2020
Bakan Dönmez: Oruç Reis Doğu Akdeniz'de faaliyet göstereceği bölgeye vardı

İstanbul

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "ICCI 2020 – 26. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı"na video konferans yöntemiyle katıldı.

Bakan Dönmez, konuşmasında, "Oruç Reis Doğu Akdeniz'de faaliyet göstereceği bölgeye vardı. Dün testler başladı ve bugün ilk sismik okumaları almaya başlıyoruz." ifadelerini kullandı. 

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