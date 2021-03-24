Euro
9.49
Dolar
8.00
BIST 100
1,399.68
Altın
1,730.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi
logo
Türkiye

Bakan Akar: Almanya Avrupa güvenlik mimarisinde en önemli müttefiklerimiz arasındadır

Bakan Akar, Alman Handelsblatt gazetesine yaptığı açıklamada, son dönemde özellikle Doğu Akdeniz konusunda başta Şansölye Angela Merkel olmak üzere, Almanya'nın olumlu ve yapıcı katkılarda bulunmasını takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Cüneyt Karadağ   | 24.03.2021
Bakan Akar: Almanya Avrupa güvenlik mimarisinde en önemli müttefiklerimiz arasındadır

Berlin

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Almanya, Avrupa güvenlik mimarisinde en önemli müttefiklerimiz arasındadır." dedi.

Bakan Akar, Alman Handelsblatt gazetesine yaptığı açıklamada, son dönemde özellikle Doğu Akdeniz konusunda başta Şansölye Angela Merkel olmak üzere, Almanya'nın olumlu ve yapıcı katkılarda bulunmasını takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Akar, Doğu Akdeniz’i rekabet alanı olmaktan çıkarıp bir iş birliği havzasına dönüştürmenin, herkesin yararına olacağını vurguladı.

Yunanistan'ın, hava sahasının 10 mil olduğunu iddia etmesini eleştiren Bakan Akar, "Üç beş uçakla durumun değişmeyeceği aşikardır ve bunun Yunan halkına sadece ilave mali külfet getireceği ortadadır." değerlendirmesini yaptı.

Akar ayrıca, Brüksel'den, Türkiye ve Yunanistan ile Kıbrıs meselesini Avrupa sorununa dönüştürmemesini isteyerek "AB, bu müzakerelere tarafsız ve önyargısız olmalıdır." ifadesini kullandı.






Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 75 bini geçti
İngiltere Başbakanı Johnson'ın 'Kovid-19 aşılamasındaki başarıyı kapitalizm ve açgözlülüğe bağladığı' öne sürüldü
Koronavirüs sürecinde kronik rahatsızlığı bulunanların tedavilerini ertelememesi gerekiyor
Orta Avrupa’da 'salgının kontrolden çıktığı' iki ülke: Çekya ve Polonya
Brezilya'da Kovid-19'dan ölümlerde yeni rekor kırıldı

Benzer haberler

Bakan Akar: Almanya Avrupa güvenlik mimarisinde en önemli müttefiklerimiz arasındadır

Bakan Akar: Almanya Avrupa güvenlik mimarisinde en önemli müttefiklerimiz arasındadır

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan, 18 Mart Şehitler Günü Töreni'nde teröre karşı ortak irade vurgusu