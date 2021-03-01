Ayın fotoğrafları ve videosu oylaması başladı
AA'nın şubat ayı fotoğraf ve video haber oylaması başladı.
Anadolu Ajansı'nın web sitelerinden Türkçe ve İngilizce dillerinde şubat ayının fotoğraf ve videolarını seçmek için oylamalar başladı.
Oylamada haber kategorisinde 19, yaşam kategorisinde 28 ve spor kategorisinde 14 fotoğraf arasından "Ayın Fotoğrafları", 5 video arasından "Ayın Videosu" seçilecek.
Oylamalar, "photovideorate.aa.com.tr" internet adresi üzerinden 7 Mart 17.00'ye kadar sürecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.