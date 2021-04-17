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Aydın'da yurt dışına kaçma hazırlığında olan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yurt dışına çıkma hazırlığında olan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi üzerlerinde yüklü miktarda para ile yakalandı.

İbrahim Uzun   | 17.04.2021
Aydın'da yurt dışına kaçma hazırlığında olan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

Aydın

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY şüphelilerinin yasa dışı yollardan yurt dışına kaçacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin Değirmendere Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirleyen ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda F.A. ve Y.G. yakalanırken, şüphelilerin üzerinden yüklü miktarda döviz ve Türk Lirası çıktı.

Şüphelilerden F.A'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, Y.G'nin ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında işlem yapıldığı belirlendi.

Şüphelileri yurt dışına kaçıracak zanlılar araç içinde yakalandı

Öte yandan, FETÖ şüphelilerinin yurt dışına kaçmak için insan kaçakçılarıyla irtibata geçtiğini belirleyen ekipler soruşturmayı derinleştirdi.

Ekiplerin çalışması sonucu ilçedeki bir sanayi sitesine düzenlenen operasyonda, FETÖ şüphelilerini yurt dışına kaçıracağı iddia edilen Ö.V. ve M.T'yi araç içinde yakaladı.

M.T'nin "göçmen kaçakçılığı yapmak" suçundan arandığı tespit edilirken, şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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