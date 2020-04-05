Aydın'da kavga eden 2 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlalden para cezası
Aydın'ın Nazilli ilçesinde kavga eden 2 kişiye yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.
Aydın
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Aydın'ın Nazilli ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde B.A. (19) ile H.A. (17) arasında nedeni belirlenemeyen tartışma kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavga edenleri ayırdı.
Haklarında işlem başlatılan 2 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi.
Öte yandan yaşlarından dolayı sokağa çıkmaları kısıtlanan bu kişiler hakkında idari işlemin de başlatıldığı öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.