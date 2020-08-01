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Aydın'da çıkan orman yangını Muğla'daki ormanlık alana sıçradı

Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan orman yangını, Muğla'nın Yatağan ilçesindeki ormanlık alana sıçradı.

Ali Rıza Akkır,Ferdi Uzun   | 01.08.2020
Aydın'da çıkan orman yangını Muğla'daki ormanlık alana sıçradı Fotoğraf: Ferdi Uzun/AA

Muğla

Akçaova Mahallesi dağlık kesimindeki çam ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yönlendirildi.

Yangına, 7 helikopter, 2 uçak, 42 arazöz, 10 su ikmal aracı, 2 dozer ve çok sayıda yangın söndürme işçisiyle müdahale ediliyor.

Çine ilçesinde kısmen kontrol altına alınan yangın, Muğla'nın Yatağan ilçesindeki ormanlık alana sıçradı. Sarp bir bölge olduğu için güçlükle müdahale edilen yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

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