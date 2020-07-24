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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra namaz kılındı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih’te bir kafeye uğradı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi
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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışına Yenikapı'dan şahit oldular

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra cuma namazını kılmak ve tarihi ana tanıklık etmek için çeşitli illerden İstanbul'a gelen vatandaşlar, alanın dolması nedeniyle cuma namazını Yenikapı etkinlik alanında kıldı.

Emrah Gökmen   | 24.07.2020
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışına Yenikapı'dan şahit oldular Fotoğraf: İslam Yakut/AA

İstanbul

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışına Yenikapı etkinlik alanında tanıklık eden vatandaşlar, alana kurulan led ekranlarda oradaki programı takip ederek okunan dualara eşlik etti. Ayasofya'yla aynı anda alanda da başlayan namazı Fatih Müftülüğü Şube Müdürü Hanifi Dursun kıldırdı.

Sakarya'dan gelen Batuhan Güven, AA muhabirine, çok mutlu olduklarını ve bunu kendilerine yaşatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ettiklerini söyledi.

Alana biraz geç geldikleri için Ayasofya'ya gidemediklerini ifade eden Güven, "Yollar dolu olduğu için geri döndük. Biz de mecbur burada kıldık. Gün içerisinde gene gideceğiz. İkindi ve akşam namazını inşallah orada kılacağız." dedi.

Suriyeli olan ve Sakarya'dan İstanbul'a gelen Osman Albeddo, Müslümanlar için çok güzel bir gün olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hem kendisi hem de Suriyeliler adına teşekkür eden Albeddo, "Cumhurbaşkanımız bir daha burayı açtı, Allah razı olsun. Ayasofya'ya yetişemedik, çok üzüldük. İnşallah gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Behzat Er ise , "Bizzat Peygamber efendimizin hadisi var onun için, Fatih Sultan Mehmet Han dedem için geldim. Bu tarihi ana, 86 yıllık hasreti gidermek için geldim. Geciktik, sıkıntı oldu. Onun hüznü var ama inşallah daha sonraki cumalara, vakit namazlarına gitmeyi düşünüyorum. Sırf 3 gün İstanbul'da kalacağım Ayasofya için." ifadelerini kullandı.

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