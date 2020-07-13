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Ayasofya Camisi önünden yayındayız Artvin'in Yusufeli ilçesinde sel ve heyelanda araçlarıyla sel sularına kapılarak kaybolan 3 kişiden diğer ikisinin de cansız bedenleri, araçtan çıkarıldı
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Türkiye

Artvin'deki selde kaybolan 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, sel sularına kapılarak kaybolan 3 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı, afette hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Bayram Sarayoğlu   | 13.07.2020
Artvin'deki selde kaybolan 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Artvin

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, sel sularına kapılarak kaybolan 3 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı, afette hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Alınan bilgiye göre, ilçede dün akşam saatlerinde etkisini artıran şiddetli yağış sonucu meydana gelen sel ve heyelanda, araçlarıyla sel sularına kapılarak kaybolan 3 kişinin bulunması için Artvin ve Erzurum AFAD, iz takip köpekleriyle jandarma ekipleri, DSİ, Karayolları, 112 Acil Sağlık ile yüklenici firma çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Yusufeli Barajı şantiyesinde aracın bulunduğu değerlendirilen alanda yapılan kazıda, bir otomobile rastlandı.

Çamura bulanmış otomobilde yapılan aramada, Mustafa, eşi Müşerref ve oğlu Salih Sönmaz'ın cansız bedenlerine ulaşıldı.

Sönmaz ailesinin cesetleri, ambulansla Yusufeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, sel sularına kapılarak yaralanan bir kişi, dün gece kaldırıldığı Yusufeli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kayıp 3 kişinin cansız bedenlerinin de bulunmasıyla ölü sayısı 4'e yükseldi.

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