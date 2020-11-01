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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti Samsun 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor Doğanlar Apartmanındaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor - İzmir
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Arama kurtarma görevlisi gözyaşlarına hakim olamadı: Hepimiz insanız

Türkiye Mağaracılık Federasyonu Arama Kurtarma ekibinden Tahsin Kaymak, İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı'nda süren çalışmalar sırasında gözyaşlarına boğuldu.

Mahmut Serdar Alakuş,Haydar Toprakçı   | 01.11.2020
Arama kurtarma görevlisi gözyaşlarına hakim olamadı: Hepimiz insanız Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş / AA

İzmir

İzmir'deki depremde yıkılan 7 katlı 28 dairenin bulunduğu Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı'nda, arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor. Çalışmalarda şu ana dek 5. kat seviyesine kadar enkaz kaldırma çalışması gerçekleştirildi. Binanın bir bölümünde de ikinci kat seviyesine kadar inildi. 

Türkiye Mağaracılık Federasyonu Arama Kurtarma ekibinden Tahsin Kaymak, aynı aileden olduğu belirlenen biri bebek 3 kişinin cenazelerinin çıkarılması sonrasında gözyaşlarına hakim olamadı. 

Tahsin Kaymak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, arama kurtarmacıların soğuk kanlılıklarını koruması gerektiğini ve bugüne kadar katıldığı arama kurtarma çalışmalarında hep bunu koruduğunu anlattı.

Bir bebeğin çıkması karşısında adeta sinir boşalması yaşadığını anlatan Kaymak, "Hepimiz insanız." ifadesini kullandı.

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