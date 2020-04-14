Araç kiralama şirketleri Vefa Sosyal Destek Grubu için 250 araç tahsis etti
İstanbul Valisi Yerlikaya, araç kiralama firmaları Intercity ve Enterprise Vefa Sosyal Destek Grubu için 250 aracı bedelsiz tahsis ettiğini söyledi.
İstanbul
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, araç kiralama firmaları Intercity ve Enterprise Türkiye'nin, Vefa Sosyal Destek Grubu için 250 aracı bedelsiz tahsis ettiğini bildirdi.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın destekleri ile;@intercity 150, @EnterpriseTR 100 aracı bedelsiz olarak tahsis etti.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 14, 2020
Vefa Sosyal Destek ve sağlık hizmetlerimizin filosu daha da güçlendi.
Firmalarımıza gönülden teşekkürler.👏👏👏
Salgını birlikte yenecek, #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/iixBC1TWbD
Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri ile @intercity 150, @EnterpriseTR 100 aracı bedelsiz olarak tahsis etti. Vefa Sosyal Destek ve sağlık hizmetlerimizin filosu daha da güçlendi. Firmalarımıza gönülden teşekkürler. Salgını birlikte yenecek, birlikte başaracağız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.