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Ankara polisi, lüks semtlerin "azılı hırsızını" Antalya'da suçüstü yakaladı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, dikkati çekmemek için lüks semtlerde ev kiralayan, keşif yaptığı evleri soyduktan sonra yakalanmamak amacıyla 3-4 araç değiştiren şüpheliyi Antalya'da soygun yaparken yakaladı.

Sertaç Bulur   | 22.05.2020
Ankara polisi, lüks semtlerin "azılı hırsızını" Antalya'da suçüstü yakaladı

Ankara

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, dikkati çekmemek için lüks semtlerde ev kiralayan, keşif yaptığı evleri soyduktan sonra yakalanmamak amacıyla 3-4 araç değiştiren ve elindeki telsizle polis gibi davranan şüpheliyi, Antalya'da soygun yaptığı sırada yakaladı.

Alınan bilgiye göre, lüks semtlerdeki hırsızlık olaylarının fail ya da faillerini yakalamak için harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık yapılan adresler ile civarında detaylı inceleme yaptı.

Kriminal yöntemler kullanılarak yapılan çalışmalar sonucu olayların failinin A.T. olduğu belirlendi.

Şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdüren ekipler, A.T'yi Antalya'da hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı.

Zanlının ikametgahında yapılan aramada çeşitli markalara ait oto anahtarları, ziynet eşyası, tarihi nitelikte olduğu belirtilen el yazması Kur'an-ı Kerim, hançer ve kılıç ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

"Evden, iş yerinden ve oto hırsızlığı", "suç işlemek maksadıyla örgüt kurma", "silahlı terör örgütü kurma", "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet", "dolandırıcılık", "sahtecilik" ve "tehdit" gibi 24 suçtan kaydı bulunan A.T. Ankara'ya getirildi.

İfadesi alınan A.T. sorgusunun ardından "evden hırsızlık", "oto hırsızlığı", "emniyet frekansının usulsüz dinlenmesi" ve "tarihi eser kaçakçılığı" gibi 9 suçtan çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.

İzini kaybettirmek için 4-5 araç değiştirmiş

Şüphelinin hırsızlık yöntemlerini de inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendini iş insanı olarak tanıtan A.T'nin dikkati çekmemek için hırsızlık yapacağı bölgede ev kiraladığını, keşif amacıyla bisiklet ya da motosiklet kullandığını belirledi.

Evi soyduktan sonra kaçacağı güzergahları alternatifleriyle belirleyen zanlının, belli noktalara bıraktığı araçları kullanarak izin kaybettirmeye çalıştığı, bu sırada da elindeki telsizle polis gibi davrandığı tespit edildi.

Şüphelinin soygun amacıyla girdiği evlerden anahtarlarını aldığı lüks araçları da çaldığı, yakalanmamak için çalıntı araçları bir yıl elinde tuttuktan sonra sahte belgelerle sattığı belirlendi.

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