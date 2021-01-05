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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında yeni iş bölümü belli oldu

Terör Suçları Soruşturma Bürosu'na Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz'ın yanı sıra Mehmet Işık da görevlendirildi. Başsavcıvekili Üzeyir Karakülah, Memur Suçları Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu oldu.

İsmet Karakaş,Serdar Açıl   | 05.01.2021
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında yeni iş bölümü belli oldu

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca adliyedeki yeni iş bölümü belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Ahmet Akça'nın getirilmesinin ardından, bazı başsavcıvekilleri ile savcılar arasında yeni görevlendirmeler yapıldı.

Buna göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu'na Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz'ın yanı sıra Mehmet Işık da görevlendirildi.

Başsavcıvekili Üzeyir Karakülah, Memur Suçları Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu oldu.

Başsavcıvekili Durdu Özer, Genel Soruşturma Bürosu ile Aile İçi Şiddet Bürosu'nda görevlendirildi. Başsavcıvekili İlhan Ayaz ise Genel Soruşturma Bürosu'nun yanı sıra Muhabere Bürosu'nun denetiminden sorumlu oldu.

Başsavcıvekili Ekrem Aydıner, Basın Suçları Soruşturma Bürosu ve parlamenterler hakkındaki şikayetler ile ilgili soruşturmaları yürütecek.

Başsavcıvekili Özgür Kamışlık, Fikri ve Sınai Haklar Soruşturma Bürosu ile Avukat ve Noter Suçları İnceleme Bürosunun işlerinden sorumlu olacak.

Başsavcıvekili Alparslan Tufan, Müracaat ve Suçüstü Bürosu'nda görevlendirildi.

Başsavcıvekillerinden Bülent Kayaş, Uzlaşma Bürosu'nda, Başsavcıvekili Ender Coşkun ise Ayrımcılık ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Bürosu'nda görev alacak.

Başsavcıvekili Vural Balcı ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının sorumluluğundaki cezaevlerinden sorumlu başsavcıvekilliği görevini sürdürecek.

Yeni iş bölümünde, başsavcıvekillerinin yanı sıra bazı duruşma ve soruşturma savcılarının görevlerinde de değişikliğe gidildi.

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