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Türkiye

Ankara Barosu avukatları çoklu baro düzenlemesini protesto etti

Ankara Barosuna kayıtlı avukatlar, barolara ilişkin düzenlemeyi içeren Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni protesto etti.

Barış Kılıç,Cemil Murat Budak   | 07.07.2020
Ankara Barosu avukatları çoklu baro düzenlemesini protesto etti

Ankara

Ankara Barosuna kayıtlı avukatlar, barolara ilişkin düzenlemeyi içeren Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni protesto etti.

Avukatlar, saat 12.00'de Ankara Adliyesinin 5'inci katındaki baro kaleminin önünde toplandı. Burada sloganlar atarak koridorda yürüyüşe geçen avukatlar, daha sonra adliye önüne çıktı.

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, burada yaptığı basın açıklamasında, haftalardır baroların bölünmesinin ülkeye ne kadar büyük zarar vereceğini anlatmaya çalıştıklarını söyledi. Sağkan, düzenlemeyle yurttaşların en temel hak ve özgürlüklerinin kısıtlanmak istendiğini savundu.

Türkiye'deki 80 baronun düzenlemeye karşı olduğunu, düzenlemenin altını doldurabilen kimsenin bulunmadığını kaydeden Sağkan, avukat cübbelerinin cebinin bulunmamasının avukatlığın kamu hizmeti olduğunu, düğmelerinin bulunmamasının ise mesleğin tarafsızlığını simgelediğini ifade etti.

"Cübbemize düğme dikmek istiyorlar. Bu düğmeleri cübbemize dikmeyeceğiz." diyerek, bir avuç düğmeyi yere bırakan Sağkan, düzenlemeye karşı demokratik tepkilerini sonuna kadar göstereceklerini bildirdi.

Burada da bir süre sloganlar atmayı sürdüren avukatlar, daha sonra dağıldı.

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