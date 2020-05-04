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Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüne ilişkin davanın sanığı Özgür Tarhan tahliye edildi

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın şüpheli ölümüne ilişkin davanın sanığı Özgür Tarhan tahliye edildi.

Tanju Özkaya   | 04.05.2020
Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüne ilişkin davanın sanığı Özgür Tarhan tahliye edildi Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüne ilişkin davanın görüldüğü adliyenin önünde Anne Feride Karaman, basın açıklaması yapmıştı. (09.12.2019)

Ankara

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın şüpheli ölümüne ilişkin davanın sanığı Özgür Tarhan tahliye edildi.

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