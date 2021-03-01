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Türkiye

Anayasa Mahkemesi 9 yılda 236 iptal davasını sonuçlandırdı

Yüksek Mahkeme, 2012 öncesi yapılanlar da dahil olmak üzere 1074 itiraz başvurusunu sonuçlandırdı.

Kemal Karadağ   | 01.03.2021
Anayasa Mahkemesi 9 yılda 236 iptal davasını sonuçlandırdı

Ankara

Yüksek Mahkemenin internet sitesinde, "Norm Denetimi"ne ilişkin istatistiklere yer verildi.

Buna göre, Anayasa Mahkemesine 2012-2020 arasında 275 iptal davası açıldı, 1047 itiraz başvurusu yapıldı.

Aynı dönemde 236 iptal davasında karar veren Yüksek Mahkeme, 2012 öncesi yapılanlar da dahil olmak üzere 1074 itiraz başvurusunu sonuçlandırdı.

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