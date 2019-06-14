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Altun Yeni Akit Haber Müdürü Alan'a saldırıyı kınadı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yeni Akit Haber Müdürü Murat Alan'a yapılan saldırıyı kınadı.

Ferdi Türkten   | 14.06.2019
Altun Yeni Akit Haber Müdürü Alan'a saldırıyı kınadı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Yeni Akit Haber Müdürü Murat Alan'a yapılan saldırıyı kınadı.

Altun, "Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan'a yapılan saldırıyı kınıyoruz. Şiddet hiçbir koşulda tasvip edilemez. Konunun takipçisiyiz. Herkes bilmelidir ki bu saldırının failleri adalet önünde hesap verecektir." ifadesini kullandı.

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