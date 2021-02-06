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Almanya'da yaşayan 9 yaşındaki Sena, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgisini mektupla anlattı

Almanya'da yaşayan 9 yaşındaki Sena Duman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, yazdığı mektupla sevgisini ifade etti.

Zafer Fatih Beyaz   | 06.02.2021
Almanya'da yaşayan 9 yaşındaki Sena, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgisini mektupla anlattı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir toplantı sırasında 9 yaşındaki Sena Duman'ın kendisine yazdığı mektubu okurken çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

Altun, paylaşımında, "9 yaşındaki Sena, Tayyip dedesine Almanya'dan sevgi dolu bir mektup yazmış. Kardeşi Zeynep'in de Tayyip dedesine olan sevgisinden bahsetmiş. Sena mektup yazar da Tayyip dedesi toplantı dahi olsa okumaz mı hiç? Hamdolsun 7'den 70'e herkesin gönlünde olan bir liderimiz var." ifadelerini kullandı.

"Bence Türkiye senin sayende bu kadar güzel oldu"

Sena Duman'ın mektubu şöyle:

"Sevgili Recep Tayyip Erdoğan. Ben Sena Duman ve seni gerçekten çok ama çok seviyorum. Bence Türkiye senin sayende bu kadar güzel oldu. Kardeşim Zeynep de seni çok seviyor. Bir de dört ablam var, onların da size çok selamı var. Sen hayatımda gördüğüm en iyi kişisin. Sen hiç üzülme. Çünkü sen üzüldüğünde ben de çok üzülürüm. Sena Duman'dan Recep Tayyip Erdoğan'a. Almanya'dan Türkiye'ye."

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