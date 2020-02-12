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Kahramanmaraş'ın Kurtuluşunun 100.Yıl Dönümü Kutlamaları - Kahramanmaraş
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Akkuyu NGS'de ilk ünitenin reaktör kabının kaynağı tamamlandı

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesi için üretilen reaktör basınç kabının kaynak işleminin tamamlandığı bildirildi.

Firdevs Yüksel   | 12.02.2020
Akkuyu NGS'de ilk ünitenin reaktör kabının kaynağı tamamlandı

İstanbul

Rosatom'un makine yapım bölümü Atomenergomash AŞ'den yapılan açıklamada, söz konusu işlemin, şirket bünyesindeki AEM-technology AŞ'nin Rusya'nın Volgodonsk şehrindeki şubesinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Şirket, kaynak işlemiyle birlikte Akkuyu NGS'nin ilk ünitesi için nükleer ekipman üretiminde kilit aşamayı tamamlamış oldu.

Reaktör basınç kabının kaynak yoluyla birleştirilme işlemi 10 gün sürdü. Kaynak işlemini takiben vinç yardımıyla fırına yerleştirilen 320 ton ağırlığındaki reaktör basınç kabı, 2 gün boyunca ısıl işleme tabi tutulacak.

Isıl işlemin ardından kaynak dikişleri ve radyografik muayene de dahil olmak üzere tüm kontrol işlemleri uzmanlar tarafından gerçekleştirilecek.

Akkuyu NGS'nin inşasına ilişkin hükümetler arası anlaşma Rusya ile 2010'da imzalanmıştı. Toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacak santralin ilk ünitesinin 2023 yılında devreye alınması hedefleniyor.

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