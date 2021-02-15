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Akdeniz, Ege ve Marmara bölgeleri için fırtına uyarısı

Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde yarın fırtına bekleniyor.

Cüneyt Kemal Özkök   | 15.02.2021
Akdeniz, Ege ve Marmara bölgeleri için fırtına uyarısı Fotoğraf: Talip Demirci - Anadolu Ajansı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Batı Akdeniz'de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve kuvvetli fırtına (60-80 kilometre/saat), kıyı kesimlerinde yer yer tam fırtına (90-100 kilometre/saat) şeklinde eseceği, zamanla bölge genelinde kuvvetli rüzgarın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Ege Bölgesi'nde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına yer yer kuvvetli fırtına (60-80 kilometre/saat), Muğla çevrelerinde ise zaman zaman tam fırtına (90-100 kilometre/saat), Marmara Bölgesi'nde de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli yer yer kuvvetli fırtına (60-80 kilometre/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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