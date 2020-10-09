Euro
9.35
Dolar
7.92
BIST 100
1,161.38
Altın
1,920.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde hutbe irat ediyor Milli Savunma Bakanı Akar: "İşgal bitmeden, teröristler, paralı askerler oradan çıkarılmadan Azerbaycanlı kardeşlerimizin durmasını beklemeyin"
logo
Türkiye

Akar: Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri ilk toplantısını NATO Karargahı’nda gerçekleştirdi

Bakan Akar, "Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri, ayrıştırma mekanizması oluşturulmasına yönelik ilk toplantısını NATO Karargahı’nda gerçekleştirdi." dedi.

Sarp Özer   | 09.10.2020
Akar: Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri ilk toplantısını NATO Karargahı’nda gerçekleştirdi

Ankara

Milli Savunma Bakanı Akar, "Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri, ayrıştırma mekanizması oluşturulmasına yönelik ilk toplantısını NATO Karargahı’nda gerçekleştirdi." açıklamasında bulundu.

Akar, "Diyalog mekanizmalarının, kazaları, olayları önlemek için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesinden yanayız." dedi.

"İşgal bitmeden Azerbaycanlı kardeşlerimizin durmasını beklemeyin"

Akar, Azerbaycan konusunda da "İşgal bitmeden, teröristler, paralı askerler oradan çıkarılmadan Azerbaycanlı kardeşlerimizin durmasını beklemeyin." değerlendirmesinde bulundu.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hastanedeki ilk aşı gönüllü sağlık personeline yapıldı
Çin, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na katıldı
Sağlık Bakanı Koca: Son birkaç haftadır ülke çapında alınan tedbirlerin sayesinde salgının hızını kestik
Kovid-19'un beraberinde getirdiği kaygı ve korku ile baş etmek mümkün
'İyileşen hastanın selamını eşine iletemedim'

Benzer haberler

Akar: Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri ilk toplantısını NATO Karargahı’nda gerçekleştirdi

Akar: Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri ilk toplantısını NATO Karargahı’nda gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanı Akar İtalya'ya gidiyor

Bakan Akar: Azerbaycan’ın haklı davasına çözüm sunmayanların ateşkes çağrıları samimi değil

Bakan Akar, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush ile görüştü

Bakan Akar, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar: Türkiye, Doğu Akdeniz'deki sorunların uluslararası hukuk yoluyla çözülmesinden yana

Milli Savunma Bakanı Akar: Türkiye, Doğu Akdeniz'deki sorunların uluslararası hukuk yoluyla çözülmesinden yana
Milli Savunma Bakanı Akar: Türkiye, Azerbaycan'ı desteklemeye devam edecek

Milli Savunma Bakanı Akar: Türkiye, Azerbaycan'ı desteklemeye devam edecek