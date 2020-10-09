Akar: Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri ilk toplantısını NATO Karargahı’nda gerçekleştirdi
Bakan Akar, "Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri, ayrıştırma mekanizması oluşturulmasına yönelik ilk toplantısını NATO Karargahı’nda gerçekleştirdi." dedi.
Ankara
Milli Savunma Bakanı Akar, "Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri, ayrıştırma mekanizması oluşturulmasına yönelik ilk toplantısını NATO Karargahı’nda gerçekleştirdi." açıklamasında bulundu.
Akar, "Diyalog mekanizmalarının, kazaları, olayları önlemek için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesinden yanayız." dedi.
"İşgal bitmeden Azerbaycanlı kardeşlerimizin durmasını beklemeyin"
Akar, Azerbaycan konusunda da "İşgal bitmeden, teröristler, paralı askerler oradan çıkarılmadan Azerbaycanlı kardeşlerimizin durmasını beklemeyin." değerlendirmesinde bulundu.
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