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Siber suçlarla mücadele kapsamında 190 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında 190 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Buğrahan Ayhan  | 20.06.2025 - Güncelleme : 20.06.2025
Siber suçlarla mücadele kapsamında 190 şüpheli yakalandı

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 9 il merkezli 31 ilde cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlükleri siber suçlarla mücadele şube müdürlüklerince nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi suçlarına yönelik son 3 gündür devam eden operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

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Operasyonlarda 190 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, şüphelilerin, sosyal medya platformları üzerinden ürün bedeli, dosya masrafı, vergi ücreti, araç kiralama/kapora, kiralık bungalov ve ürün satışı adı altında vatandaşları dolandırdıklarının, yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynattıklarının ve yasa dışı bahisle bağlantılı para nakline aracılık ettiklerinin tespit edildiğini kaydetti.

Bakan Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

"Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak ve bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu, ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Yaklaşık 15 milyon liralık 10 adet otomobile el konuldu. Valilerimizi, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı, operasyonları gerçekleştiren il emniyet müdürlerimiz ile kahraman polislerimizi ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Kara vatanda olduğu gibi siber vatanda da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."

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