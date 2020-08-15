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Türkiye

AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den ABD Başkan Adayı Biden'ın açıklamalarına tepki

AK Parti Genel Sekreteri Şahin, ABD Başkan Adayı Biden'ın açıklamalarına ilişkin, "Türkiye, Biden'ın hadsiz değerlendirmelerde bulunabileceği bir ülke değildir ve bunu Biden'ın bile kavrayabileceği şekilde anlatacak durumdadır." ifadesini kullandı.

Kemal Karadağ   | 15.08.2020
AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den ABD Başkan Adayı Biden'ın açıklamalarına tepki

Ankara

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Biden'ın Türk siyasetine dair küstah ve hadsiz değerlendirmelerinin, Türkiye ve dünyayı kavramayan bir akıl tutulmasının ürünü olduğunu belirtti.

Biden'ın, Türkiye'nin gücünü ve önemini kavramakta zorluk çektiğini belirten Şahin, "Türkiye, Biden'ın bu tür hadsiz değerlendirmelerde bulunabileceği bir ülke değildir ve bunu Biden'ın bile kavrayabileceği şekilde anlatacak durumdadır." değerlendirmesinde bulundu.

Biden'ın hadsiz açıklamalarında söz konusu edilen muhalefetin de buna herhangi bir tepki vermemesinin manidar olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Bu sessizlik muhalefetin 'Dostlarımızla iktidar olacağız.' sözlerini bir kez daha akıllara getirmektedir. Bir kez daha altını çizmek gerekirse, Türk siyasetini dizayn etmeye çalışmak, iktidarı değiştirmek artık dünyadaki herhangi bir ülkenin görebileceği bir hayal olmaktan bile çıkmıştır."

Milletin desteği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle, kendisine rol biçilen değil, oyunları bozan ve oyun kuran Türkiye'nin var olduğunu belirten Şahin, bazıları için acı bir gerçek olan bu durumu, sahada ve masada, havada, karada ve denizde yüzlerine bir tokat gibi çarpmaya devam edeceklerini vurguladı.

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