Euro
8.75
Dolar
7.37
BIST 100
1,083.83
Altın
1,944.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan ABD Başkan Adayı Biden'a tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

Mümin Altaş   | 15.08.2020
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan ABD Başkan Adayı Biden'a tepki

Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Twiiter'dan "Türkiye'nin bağımsızlığını, güçlü yükselişini hazmedemeyip türlü araçlarla buna engel olmaya çalışanlar karşılarında her daim Cumhurbaşkanımızı, milletimizin iradesini buldular. Bundan sonra da bulmaya devam edecekler." paylaşımında bulundu.

Mahir Ünal, paylaşımında Biden'ın açıklamalarının yer aldığı bir grafiğe de yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 1256 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu
Sağlık Bakanı Koca 'Kovid-19'a karşı uyardı
Rusya'dan hava ambulansıyla getirilen Kovid-19'lu hastanın tedavisi Trabzon'da tamamlandı
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 161 kişi hayatını kaybetti
Konya'da düğünde gençler, koronavirüs salgınını hiçe saydı

Benzer haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan ABD Başkan Adayı Biden'a tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan ABD Başkan Adayı Biden'a tepki

İletişim Başkanı Altun'dan ABD Başkan Adayı Biden'ın açıklamalarına tepki

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan ABD Başkan Adayı Biden'e tepki