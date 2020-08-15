AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan ABD Başkan Adayı Biden'a tepki
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın açıklamalarına tepki gösterdi.
Ankara
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Twiiter'dan "Türkiye'nin bağımsızlığını, güçlü yükselişini hazmedemeyip türlü araçlarla buna engel olmaya çalışanlar karşılarında her daim Cumhurbaşkanımızı, milletimizin iradesini buldular. Bundan sonra da bulmaya devam edecekler." paylaşımında bulundu.
Mahir Ünal, paylaşımında Biden'ın açıklamalarının yer aldığı bir grafiğe de yer verdi.
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Türkiye'nin bağımsızlığını, güçlü yükselişini hazmedemeyip türlü araçlarla buna engel olmaya çalışanlar karşılarında her daim Cumhurbaşkanımızı, milletimizin iradesini buldular. Bundan sonra da bulmaya devam edecekler. pic.twitter.com/TUbNX5DpNo— Mahir Ünal 🇹🇷 (@mahirunal) August 15, 2020