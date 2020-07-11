Euro
7.76
Dolar
6.87
BIST 100
114,808.56
Altın
1,799.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Ağrı'da sağanak nedeniyle bazı evleri ve tarım arazilerini su bastı

Ağrı'da sağanak nedeniyle oluşan sel, bazı evler ve tarım arazilerinin zarar görmesine yol açtı.

Abdullah Söylemez   | 11.07.2020
Ağrı'da sağanak nedeniyle bazı evleri ve tarım arazilerini su bastı Fotoğraf: Abdullah Söylemez / AA

Ağrı

Ağrı'da sağanak nedeniyle bazı evleri ve tarım arazilerini su bastı

Ağrı'da sağanak nedeniyle oluşan sel, bazı evler ve tarım arazilerinin zarar görmesine yol açtı Dere kenarları ve vadilerde bulunan Sarıdoğan, Yukarı Küpkıran, Murathan, Güvendik, Cumaçay köyleri, Aşağı Saklıca'ya bağlı Mamik mezrası ve yaylalarda, sel nedeniyle tarım arazileri ile evler zarar gördü. ( Abdullah Söylemez - Anadolu Ajansı )

Ağrı'nın özellikle yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde etkili olan dolu ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Dere kenarları ve vadilerde bulunan Sarıdoğan, Yukarı Küpkıran, Murathan, Güvendik, Cumaçay köyleri, Aşağı Saklıca'ya bağlı Mamik mezrası ve yaylalarda, sel nedeniyle tarım arazileri ile evler zarar gördü.

İhbarları değerlendiren AFAD, İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri ve Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, zarar gören köylerde çalışma başlattı.

Mamik mezrasında yaşayan Kemal Atabey, bölgede 2 gündür etkili olan sağanak ve selin hayatı zorlaştırdığını söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları arttı
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 44 bin 798'e çıktı
Türkiye'de Kovid-19 tespit edilenlerden 193 bin 217'si iyileşti
Okinawa'daki ABD üslerinde Kovid-19 salgını
ABD'de son 24 saatte Kovid-19'dan 851 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Ağrı'da sağanak nedeniyle bazı evleri ve tarım arazilerini su bastı

Ağrı'da sağanak nedeniyle bazı evleri ve tarım arazilerini su bastı

Erzurum ve Ağrı'da hasara neden olan selin izleri siliniyor

Gelinin ısrarı kayınpederinin hayatını kurtardı

Sivas'ta sağanak sele neden oldu

Sivas'ta sağanak sele neden oldu
Japonya'nın güneybatısındaki taşkında ölenlerin sayısı 44'e yükseldi

Japonya'nın güneybatısındaki taşkında ölenlerin sayısı 44'e yükseldi
Çin'deki sellerde 121 kişi öldü veya kayboldu

Çin'deki sellerde 121 kişi öldü veya kayboldu