Euro
10.11
Dolar
8.37
BIST 100
1,341.07
Altın
1,777.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Ağrı'da çocuklar rüzgarın etkisiyle direğin yarısına inen Türk bayrağını göndere çekti

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bir köyde okulun direğine asılı Türk bayrağının rüzgarın etkisiyle yarıya kadar indiğini fark eden çocuğun, bayrağı göndere çekmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Abdullah Söylemez   | 23.04.2021
Ağrı'da çocuklar rüzgarın etkisiyle direğin yarısına inen Türk bayrağını göndere çekti

Ağrı

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Hacıhalit köyünde yaşayan 15 yaşındaki Mert Yeşil, çarşamba günü akşam saatlerinde merada otlayan koyunlarını eve getirmek için dışarıya çıktı.

Geçen yıl mezun olduğu okulunun bahçesinde bayrak direğinde asılı Türk bayrağının rüzgarın etkisiyle yarıya kadar indiğini fark eden Yeşil, duruma kayıtsız kalmadı.


Yolunu değiştirip okulun bahçesine giren Yeşil, Türk bayrağını, göndere çektikten sonra ayrıldı.

"Tüylerimizi diken diken eden görüntü"

Ağrı Güzel Sanatlar Lisesi 9. sınıf öğrencisi Mert'in, okulun bahçesine girişi ve bayrağı göndere çekmesi okulun güvenlik kameralarına yansıdı.

Okulun sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan paylaşımda, "Koyunlarını getirmeye giden öğrencimiz bayrağın rüzgarın etkisiyle gönderde yarı çekili olduğunu görüyor ve bizim tüylerimizi diken diken eden bu görüntü ortaya çıkıyor. Bayrak aşkımız hiç bitmesin, gününüz kutlu olsun çocuklar." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık yüzde 20 düşüş oldu
İtalya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 342 kişi hayatını kaybetti
DSÖ, Hindistan'da rekor kıran günlük vaka sayılarındaki artıştan derin endişe duyuyor
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 570 bin 357'ye yükseldi
AB: Temmuzda yetişkin nüfusun yüzde 70'ini aşılamış olacağız

Benzer haberler

Ağrı'da çocuklar rüzgarın etkisiyle direğin yarısına inen Türk bayrağını göndere çekti

Ağrı'da çocuklar rüzgarın etkisiyle direğin yarısına inen Türk bayrağını göndere çekti

AB'ye 2020'de refakatçisi olmayan 13 bin 600 çocuk sığınma başvurusu yaptı

Siirtli çocuğun al bayrak isteğini jandarma yerine getirdi

İstanbul'un Çamlıca Tepesi'ne dikilen 111 metrelik bayrak direği, yarın devasa Türk bayrağı ile buluşacak

İstanbul'un Çamlıca Tepesi'ne dikilen 111 metrelik bayrak direği, yarın devasa Türk bayrağı ile buluşacak
YouTube Kids uygulaması Türkiye'de hizmete sunuldu

YouTube Kids uygulaması Türkiye'de hizmete sunuldu
Çocukları tehdit eden MIS-C ile ilgili araştırmaya göre vakaların yarısı yoğun bakıma ihtiyaç duyuyor

Çocukları tehdit eden MIS-C ile ilgili araştırmaya göre vakaların yarısı yoğun bakıma ihtiyaç duyuyor