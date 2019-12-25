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Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde etkisini aralıklarla sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Mustafa Yılmaz   | 25.12.2019
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor Fotoğraf: Mustafa Yılmaz/AA

Adana

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde dün etkisini göstermeye başlayan kar yağışı nedeniyle kopan iletim hatları ve devrilen elektrik direkleri nedeniyle akşamdan bu yana enerji kesintisi yaşanıyor.

Ekiplerin ilçeye elektrik verilebilmesi için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Kar kalınlığının ilçe merkezinde 20 santimetreye, yüksek kesimlerde bir metreye kadar ulaştığı Tufanbeyli'nin bazı mahallelerinde su kesintisi de yaşanıyor.

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