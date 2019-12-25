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Adana Valisi Demirtaş: Adana'da metrekareye yaklaşık 250 kilogram yağmur düştü

Adana Valisi Demirtaş, "Meteorolojiden almış olduğumuz bilgiler ışığında, son yıllardaki en yüksek yağış miktarını aldık. 4 merkez ilçede metrekareye yaklaşık 250 kilogram yağmur düştü." dedi.

Eren Bozkurt,İsmihan Özgüven,İbrahim Erikan   | 25.12.2019
Adana Valisi Demirtaş: Adana'da metrekareye yaklaşık 250 kilogram yağmur düştü Fotoğraf: Eren Bozkurt/AA

Adana

Adana'da iki gündür etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle birçok cadde ve sokağı su bastı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, valilikte düzenlediği basın toplantısında, sağanağa, oluşan zararlar ve çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

Tüm Adanalılara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Demirtaş, şunları kaydetti:

"Son yıllarda yaşanmış en büyük bir afet ile karşı karşıya kaldık. Çok şükür en büyük moral kaynağımız vatandaşlarımızın can güvenliğiydi, bunda da bir problem yok. Meteorolojiden almış olduğumuz bilgiler ışığında, son yıllardaki en yüksek yağış miktarını aldık. 4 merkez ilçede metrekareye yaklaşık 250 kilogram yağmur düştü. Hakikaten bu çok ciddi bir miktar. Şu an kriz merkezimiz hızlı şekilde kararlar alıyor. Kriz merkezi, komisyonlar da oluşturdu. Hem tarımda meydana gelen zararlar ortaya çıkarılmaya çalışılıyor hem de evlerdeki hasarların tespiti yapılıyor. Özellikle vatandaşlarımızın kullandığı eşyalarda sıkıntı varsa bunun da tespiti yapılıyor."

Kriz merkezinin çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Demirtaş, "Şu anda 3 komisyon oluşturduk bunlar da görevlerine başladılar. Bir sıkıntımız yok. Arkadaşlarımız sahadalar. Hem yerel yönetimlerimiz hem kamudaki tüm personelimiz şu an sahada. Öğleden sonra yağış bekliyoruz ama dünkü kadar fazla olmayacak. Beklentimiz öyle ama tüm tedbirleri almış durumdayız." diye konuştu.

Demirtaş, bir basın mensubunun sorusu üzerine hasar tespitinin en kısa sürede tamamlanacağını bildirdi.

Sağanak nedeniyle yol çöktü

Adana ve çevresinde yaşamı olumsuz etkileyen yağışlar, D815 kara yolunun Adana'dan Kozan'a gidiş istikametinde Kılıçlı Göleti mevkisinde çökmeye sebep oldu.

Karayolları ve jandarma ekipleri, yolu trafiğe kapatarak araçları alternatif yollara yönlendirirken çökme meydana gelen bölgede çalışma başlatıldı.

Araçta mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı

Merkez Yüreğir ilçesi Abdioğlu Mahallesi'nde dün gece saatlerinde su baskınları nedeniyle araçta mahsur kalanların olduğu ihbarı üzerine olay yerine AFAD ekibi sevk edildi.

Araçta mahsur akalan 4 kişi, AFAD ekiplerinin çalışması ve olay yerine çağrılan askeri kurtarma helikopteriyle kurtarıldı.

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